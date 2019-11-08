Рейс из Новосибирска в Краснодар вылетел лишь с третьей попытки

В новосибирском аэропорту Толмачево на 4 часа 20 минут был задержан рейс из Новосибирска в Краснодар.

Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Елена Телегина, на борту самолета дважды сработал один из датчиков технической неисправности.

Лайнер Boeing-738 должен был вылететь из Новосибирска в 11.25, однако после двух неудачных попыток взлететь пассажирам предоставили резервный борт. Всего на борту самолета находилось 137 человек. В итоге самолет вылетел лишь в 15.46.

Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, а также контролировали соблюдение прав пассажиров. Во время вынужденной задержки им предоставлялись прохладительные напитки.