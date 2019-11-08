Сибирские кукольники открыли "Зазеркалье"

Сегодня в Барнауле стартует I Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Кукольники из разных уголков России покажут спектакли для детей и взрослых на сцене краевого театра кукол "Сказка" и других театральных площадках Барнаула.

Организаторы обещают, что зрителей фестиваля ждут мастер-классы, конкурсы, круглый стол с директорами театров, режиссерами и критиками и другие сюрпризы.

Фестиваль, учрежденный указом губернатора края Виктора Томенко, пройдет с 8 по 12 ноября. Он будет проводиться в регионе один раз в два года. Основные цели форума - укрепление творческих связей, расширение театрального пространства, обмен опытом и возможность посмотреть лучшие постановки.

В афишу "Зазеркалья" вошли спектакли восьми театров из СФО. Одну постановку на конкурсной основе представит кафедра кукольников из Новосибирского театрального института. Кроме этого, гостями сибирского фестиваля станут Московский детский камерный театр кукол, Екатеринбургский театр кукол, а также Санкт-Петербургский театр кукол Karlsson Haus. В основу спектаклей легли произведения Г.Х. Андерсена, Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Д. Фонвизина, В. Гауфа и других известных авторов.