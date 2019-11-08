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08.11.2019 08:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сибирские кукольники открыли "Зазеркалье"

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Фото: Сергей Зюзин/РГ Фото: Сергей Зюзин/РГ
Фото: Сергей Зюзин/РГ

Сегодня в Барнауле стартует I Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Кукольники из разных уголков России покажут спектакли для детей и взрослых на сцене краевого театра кукол "Сказка" и других театральных площадках Барнаула.

Фото: Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин"
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Организаторы обещают, что зрителей фестиваля ждут мастер-классы, конкурсы, круглый стол с директорами театров, режиссерами и критиками и другие сюрпризы.

Фестиваль, учрежденный указом губернатора края Виктора Томенко, пройдет с 8 по 12 ноября. Он будет проводиться в регионе один раз в два года. Основные цели форума - укрепление творческих связей, расширение театрального пространства, обмен опытом и возможность посмотреть лучшие постановки.

В афишу "Зазеркалья" вошли спектакли восьми театров из СФО. Одну постановку на конкурсной основе представит кафедра кукольников из Новосибирского театрального института. Кроме этого, гостями сибирского фестиваля станут Московский детский камерный театр кукол, Екатеринбургский театр кукол, а также Санкт-Петербургский театр кукол Karlsson Haus. В основу спектаклей легли произведения Г.Х. Андерсена, Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Д. Фонвизина, В. Гауфа и других известных авторов.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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