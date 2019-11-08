Студентам из подтопленных территорий компенсируют стоимость обучения

Новости

Музеи введут систему выявления неадекватных посетителей на входе 13:44
В Кремле напомнили о мерах по улучшении ситуации с медиками 13:40
Не менее 30 человек оказались заблокированы после взрыва в шахте в Германии 13:33
В Астрахани мать и дочь будут судить за браконьерский икорный бизнес 13:32
В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона" 13:31
Эминем рассказал, как его спас Элтон Джон 13:31
Рейс из Новосибирска в Краснодар вылетел лишь с третьей попытки 13:29
Минкомсвязь не поддержало идею блокировать пользователей e-mail 13:27
ОБСЕ: Разведение сил в Петровском начнется утром в субботу 13:24
Синицина и Кацалапов лидируют на этапе Гран-при в Китае 13:13
В Коми четыре человека погибли при пожаре 13:10
В Москве iPhone 11 продали за деньги "банка приколов" 13:05
Госрегулирование рынка лизинга обсудят на конференции в Москве 13:01
Видео: легковушка встала на дыбы после нелепой аварии 13:00
Лавров: Москва надеется на спасение иранской сделки 12:50
Васильева поддержала белгородскую идею о домашних заданиях 12:44
Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков 12:36
Фото: новую девушку Киану Ривза перепутали с 74-летней Хелен Миррен 12:27
В Клину исполнили дипломное сочинение Петра Чайковского 12:25
На российско-абхазской границе начался мандариновый сезон 12:18
Опубликовано видео задержания финансисток "ИГ" из Дагестана 12:18
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер 12:09
Власти скорректируют механизм "плоских тарифов" на Дальний Восток 12:09
В Петербурге умер историк и археолог Лев Клейн 12:08
Лавров: Россия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 13:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Студентам из подтопленных территорий компенсируют стоимость обучения

Текст: Иван Шульгин
До конца года студентам I-II курсов из подтопленных территорий, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в вузах Российской Федерации, будет компенсирована стоимость одного года обучения на коммерческой основе.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Соответствующее письмо на имя Министра образования Российской Федерации Михаила Котюкова направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Для оперативности решения этого вопроса средства в размере более 42 млн рублей будут направлены из областного бюджета, в будущем федеральная казна компенсирует эти расходы. Эта схема обсуждалась на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

В Иркутске создадут комфортную городскую среду

Представители федерального Минобра подтвердили сумму, заявленную регионом. На следующей правительственной комиссии ведомство должно будет представить доклад о решении вопроса по исполнению поручения Президента России Владимира Путина. Напомним, в рамках своего визита в пострадавшие от наводнения районы Приангарья, глава государства дал поручение компенсировать расходы на оплату обучения 2019-2020 годов студентам из подтопленных территорий.

- Нужно довести эту тему до конца. Скорректировать задание. Регион что сделал со студентами собственных колледжей? Они перевели их с платной основы на бесплатную. И все, тема была закрыта. Пятнадцатого ноября я хочу получить исчерпывающий доклад по решению этого вопроса, - сказал Виталий Мутко.

Сергей Левченко отметил, что в рамках исполнения поручения Президента России в Иркутской области 79 студентов I-II курсов колледжей, находящихся в региональном подчинении, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

Власть Работа власти Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"
Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
В Дагестане по делу о финансировании "ИГ" задержаны две женщины
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом