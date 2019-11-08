Студентам из подтопленных территорий компенсируют стоимость обучения

До конца года студентам I-II курсов из подтопленных территорий, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в вузах Российской Федерации, будет компенсирована стоимость одного года обучения на коммерческой основе.

Соответствующее письмо на имя Министра образования Российской Федерации Михаила Котюкова направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Для оперативности решения этого вопроса средства в размере более 42 млн рублей будут направлены из областного бюджета, в будущем федеральная казна компенсирует эти расходы. Эта схема обсуждалась на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Представители федерального Минобра подтвердили сумму, заявленную регионом. На следующей правительственной комиссии ведомство должно будет представить доклад о решении вопроса по исполнению поручения Президента России Владимира Путина. Напомним, в рамках своего визита в пострадавшие от наводнения районы Приангарья, глава государства дал поручение компенсировать расходы на оплату обучения 2019-2020 годов студентам из подтопленных территорий.

- Нужно довести эту тему до конца. Скорректировать задание. Регион что сделал со студентами собственных колледжей? Они перевели их с платной основы на бесплатную. И все, тема была закрыта. Пятнадцатого ноября я хочу получить исчерпывающий доклад по решению этого вопроса, - сказал Виталий Мутко.

Сергей Левченко отметил, что в рамках исполнения поручения Президента России в Иркутской области 79 студентов I-II курсов колледжей, находящихся в региональном подчинении, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места.

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