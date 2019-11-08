Студентам из подтопленных территорий компенсируют стоимость обучения

Соответствующее письмо на имя Министра образования Российской Федерации Михаила Котюкова направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Для оперативности решения этого вопроса средства в размере более 42 млн рублей будут направлены из областного бюджета, в будущем федеральная казна компенсирует эти расходы. Эта схема обсуждалась на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Представители федерального Минобра подтвердили сумму, заявленную регионом. На следующей правительственной комиссии ведомство должно будет представить доклад о решении вопроса по исполнению поручения Президента России Владимира Путина. Напомним, в рамках своего визита в пострадавшие от наводнения районы Приангарья, глава государства дал поручение компенсировать расходы на оплату обучения 2019-2020 годов студентам из подтопленных территорий.
- Нужно довести эту тему до конца. Скорректировать задание. Регион что сделал со студентами собственных колледжей? Они перевели их с платной основы на бесплатную. И все, тема была закрыта. Пятнадцатого ноября я хочу получить исчерпывающий доклад по решению этого вопроса, - сказал Виталий Мутко.
Сергей Левченко отметил, что в рамках исполнения поручения Президента России в Иркутской области 79 студентов I-II курсов колледжей, находящихся в региональном подчинении, переведены на бесплатное образование, на бюджетные места.
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