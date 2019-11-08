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08.11.2019 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске стая собак напала на восьмилетнего мальчика

Текст: Дмитрий Лапин

На днях в Ленинском районе Красноярска лишь чудом не погиб восьмилетний мальчик. На пустыре его вместе со старшим братом атаковала стая бродячих собак. Только вмешательство продавщицы магазина, которая услышала крики детей, спасло ребенка от неминуемой смерти.

Фото: iStock
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- Женщина  смогла отогнать животных  и вытащить школьника из ямы, в которую он упал, спасаясь  от агрессивных собак.  Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция.- говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.

Сейчас следователи проводят по этому случаю проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Известно, что жители окрестных домов с улицы Шевченко не раз жаловались на агрессивных животных. В то же время есть информация о том, что у некоторых собак видны чипы - то есть их уже отлавливали коммунальные службы, чипировали и отпускали вновь как "неопасных".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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