В Чечню с официальным визитом приедет наследный принц Бахрейна

Чеченскую Республику с официальным визитом посетит делегация Бахрейна во главе с наследным принцом шейхом Халидом бин Хамад Аль Халифой.

В Грозный гости из Юго-Западной Азии прибудут в пятницу, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Визит продлится два дня. В первый из них запланирован торжественный прием от имени главы ЧР. А на следующий день делегация отправится в Гудермес.

"Делегация из Бахрейна посетит Российский университет спецназа в Гудермесе, где ознакомится с ходом подготовки Королевского гвардейского спецназа и проведет смотр подразделения", - информирует сайт главы Чеченской Республики.

Ранее Кадыров побывал в Бахрейне, где встретился с королем Хамадом ибн Иса Аль Халифой. Тогда он передал приглашение президента Владимира Путина посетить Россию. Также глава Чечни принял участие в открытии Международной оборонной выставки-конференции BIDEC 2019 в Манаме.