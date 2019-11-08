В Дагестане задержали финансистов "ИГ", собравших 10 млн рублей

В Дагестане раскрыли участников преступной группировки, наладивших финансовый поток в Сирию для обеспечения деятельности запрещенной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, задержаны двое членов преступной ячейки, им удалось собрать для боевиков 10 миллионов рублей. Деньги нарушители переводили с помощью банковских карт и платежных систем.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили платежки и чеки. Задержанные уже дали показания.

В операции по задержанию участвовали сотрудники ФСБ, следственного комитета, МВД и Росфинмониторинга. По факту содействия террористической деятельности возбуждено уголовное дело.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.