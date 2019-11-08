Новости

МИД: РФ призывает США пересмотреть решение о ратификации ДВЗЯИ 10:29
За два часа продано более 500 билетов на поезда в Крым и обратно 10:26
В Дагестане задержали финансистов "ИГ", собравших 10 млн рублей 10:26
Ученые нашли способ защитить околощитовидные железы при операциях 10:20
Последний фигурант дела о драке Кокорина и Мамаева вышел на свободу 10:16
В Приморье выпустили на волю часть белух из последней партии 10:13
В Екатеринбурге после драки скончалась девушка-подросток 10:11
МИД: РФ призывает создать свободную от ОМП зону на Ближнем Востоке 10:07
В Петербурге захоронили летчика, погибшего при обороне Ленинграда 10:04
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом 10:03
Начались продажи билетов на поезда в Крым 10:02
Немецкие депутаты призвали защитить "Северный поток-2" от санкций США 09:57
Петербуржцы пережили самую холодную ночь осени 09:40
В Волгограде грабители взорвали банкоматы и похитили деньги 09:38
Обновленная Lada Vesta: "живые" фото и свежие подробности 09:34
Haval оценил кросс-купе F7x на уровне обычного кроссовера 09:30
Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса 09:30
Чем поразил кинофестиваль "Лістапад-2019" белорусского зрителя 09:25
Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни 09:25
Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек 09:21
Макрон назвал три сценария развития России 09:16
В Томске загорелся 16-этажный дом, идет эвакуация 09:08
Социологи выяснили, где в ЕС живут самые счастливые люди 09:04
Яндекс разработает навигацию для грузовиков 09:00
В Новороссийске скончался пострадавший при взрыве на нефтебазе 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержали финансистов "ИГ", собравших 10 млн рублей

Текст: Наталья Коротченко

В Дагестане раскрыли участников преступной группировки, наладивших финансовый поток  в Сирию для обеспечения деятельности запрещенной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ России,  задержаны двое членов преступной ячейки, им удалось собрать для боевиков 10 миллионов рублей. Деньги нарушители переводили с помощью банковских карт и платежных систем.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала жительницу Астраханской области за финансирование "ИГ"

Во время обысков у подозреваемых обнаружили платежки и чеки. Задержанные уже дали показания.

В операции по задержанию участвовали сотрудники ФСБ, следственного комитета, МВД и Росфинмониторинга. По факту содействия террористической деятельности возбуждено уголовное дело.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

Происшествия Терроризм Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Вербовка в террористические организации ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Макрон назвал три сценария развития России
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым