В ДТП на Ставрополье пострадали пять взрослых и семеро детей

В четверг вечером в Шпаковском районе Ставропольского края столкнулись два легковых авто, пострадали 12 человек, все они доставлены в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, столкновение произошло на 12-м километре дороги "Ставрополь - Батайск".

- Примерно в 22.10 в Центр управления в критических ситуациях МЧС России по Ставрополью поступило сообщение от диспетчера из Шпаковского района что на автодороге "Ставрополь - Батайск" столкнулись легковые автомобили KIA "Ceed" и Lada "Granta", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Как уточнили в краевой Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом", а затем и с "Грантой".

По данным МЧС, в KIA находился один человек, остальные 11 передвигались в отечественном автомобиле, причем семеро из них - дети. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе с различными травмами, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Что стало причиной выезда KIA на "встречку" и почему в "Ладе" было 11 человек, предстоит выяснить правоохранителям.