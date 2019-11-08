Аэропорт Архангельск вошел в число самых пунктуальных в мире

Международный аэропорт Архангельск имени Федора Абрамова занял второе место в рейтинге самых пунктуальных воздушных гаваней мира. Эксперты международного аналитического агентства OAG составили рейтинг по доле задержки рейсов в октябре в 1200 аэропортах планеты.

По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, воздушная гавань Архангельска без задержек обслужила 97,8 процента из 323 принятых и отправленных рейсов. В мировом рейтинге она лишь немного уступила датскому аэропорту Каруп с его показателем 98,1 процента и 159 рейсами.

Среди российских аэропорт имени Федора Абрамова по пунктуальности стал первым. Из отечественных воздушных гаваней в десятку самых точных в мире попал также аэропорт Нижнего Новгорода. Аэропорты Северо-Запада в ТОП-100 представлены еще воздушными воротами Калининграда (24 место) и Мурманска (54 место).

- Можно построить самый современный аэропорт, но задержка одного-единственного рейса сведет на нет всю работу, - прокомментировал генеральный директор аэропорта Архангельск Ваге Петросян. - Ведь смысл авиации заключается в ее скорости. Причем у нас зачастую бывают неблагоприятные погодные условия, когда взлетно-посадочную полосу приходится очищать от снега, а воздушным судам требуется дополнительная обработка. Поэтому особенно отрадно, что мы выбились в лидеры по пунктуальности.

В сентябрьском рейтинге OAG аэропорт Архангельск занимал 18 место, а в первой десятке из российских воздушных гаваней числились Оренбург, Нижний Новгород и Калининград.