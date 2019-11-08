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08.11.2019 12:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гала-концерт петербургского фестиваля Dance Open смогут увидеть все

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Все желающие смогут увидеть гала-концерт XVIII сезона крупнейшего в России Международного фестиваля балета Dance Open. Его телеверсия будет показана в эфире телеканала "Россия - Культура" 10 ноября в 22.05.
Фото: Архив фестиваля Dance Open Фото: Архив фестиваля Dance Open
Фото: Архив фестиваля Dance Open

Шоу состоит из выступлений лучших танцовщиков и хореографических коллективов мира. Организаторы фестиваля подчеркивают, что программа весьма разнообразна - от классики до "пластических революций", - а значит, увлечет даже людей далеких балета.

Фото: Предоставлено Саратовским театром
Саратовский театр показал на сцене Большого балет "Вешние воды"

Напомним, XVIII Международный фестиваль балета Dance Open прошел в апреле 2019 года на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие шестьсот артистов из пятнадцати стран мира. Около тридцати лучших танцовщиков мира выступили в гала-концерте.

На петербургской сцене блистали первые солисты Большого театра России, Мариинского театра, Театра балета имени Леонида Якобсона, Михайловского театра, Американского балетного театра, Балета Венгерской оперы, Королевского балета Ковент Гарден, Балета театра Ла Скала, Балета Баварской оперы, Балета Парижской оперы, Английского национального балета, Польского национального балета, Академии принцессы Грейс и другие звезды всемирно известных коллективов.

Особым событием гала-концерта стали "Токката", поставленная Кшиштофом Пастором специально для Dance Open, и российская премьера дуэта из балета "Анна Каренина" в хореографии Юрия Посохов.

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