Калининградцы потребовали наказать водителя, сбившего мать с ребенком

Порядка четырех с половиной тысяч человек подписали петицию с требованием максимально наказать водителя, сбившего женщину с двухлетним ребенком в Калининградской области. Петиция, адресованная Калининградскому областному суду, появилась на онлайн-платформе Change.org.

По информации регионального управления МВД, трагедия произошла днем 3 ноября на въезде в город Пионерский. Водитель легковой машины сбил 36-летнюю женщину и ее двухлетнего сына, который находился в коляске, а затем скрылся.

Мать скончалась на месте происшествия. Коляска отлетела в канаву, оттуда ребенка вытащили проезжавшие мимо автомобилисты. Малыша доставили в реанимацию, затем перевели в отделение нейрохирургии.

Спустя сутки водителя, оставившего место ДТП, задержали. Подозреваемым оказался 28-летний житель Зеленоградского района. Как установили полицейские, он управлял машиной, несмотря на лишение прав. Позже Светлогорский городской суд сообщил, что прав мужчину лишили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд избрал меру пресечения, заключив автомобилиста под стражу до 4 января 2020 года.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП". Максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы. Именно на таком сроке настаивают авторы петиции. А также около 4,5 тысячи человек, которые подписали документ по данным на середину дня 8 ноября.