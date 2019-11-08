СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

В руки датских журналистов попала информация о гражданине Австралии Халеде Хаяте, причастном к ДАИШ (террористическая организация ИГИЛ, запрещена в РФ). Хаята задержали в 2017 году и признали виновным в подготовке теракта на борту самолета, выполнявшего рейс Сидней - Дубай. Как выяснили датские журналисты, в ходе допроса Хаят рассказал, что за организацией несостоявшегося теракта стояли его брат Терек и Базил Хассан.

Те же люди, как свидетельствуют материалы полицейского допроса, стояли и за взрывом самолета над Египтом. При этом, для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один метод, говорится в документах.

Гражданин Дании Базил Хассан родился в 1987 году, имеет диплом инженера. Настоящее имя - Мухаммед Базил Аль-Шейх. По информации госдепартамента США, Хассан играет ключевую роль в планировании операций за пределами подконтрольной ДАИШ территории.

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте. Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта.