Ученые нашли способ защитить околощитовидные железы при операциях

В Петербурге группа ученых разработала прибор, который подсвечивает околощитовидные железы во время операций. Аппарат позволит снизить риски осложнений и вывести эндокринные операции на новый уровень.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, разработали прибор специалисты отделения эндокринной хирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова и центра "Оптические и лазерные методы исследования вещества" Научного парка СПбГУ.

Созданное устройство позволят докторам различать свечение от щитовидной и околощитовидных желез. Сама по себе идея подсвечивания тканей не нова. Дело в том, что при эндокринных операциях от хирургов требуется невероятная точность, ведь при повреждении околощитовидных желез увеличивается риск послеоперационных осложнений. Чаще всего пациенты жалуются на гипопаратиреоз, это когда снижаются функции околощитовидных желез. При таком диагнозе пациенты вынуждены годами принимать лекарства и качество жизни граждан снижается.

Понимая, что при операциях главное не задеть околощитовидные железы, хирурги в последние годы стали использовать новейшие технологии, чтобы визуализировать ткани. В частности, применяется гамма-сканирование, но, как отмечается в релизе СПбГУ, эффективность этого метода составляет всего 30 процентов. То есть, в большинстве случаев ткани не опознаются. Есть и второй способ, когда накануне операции пациенту вводят вещества, которые вызывают люминисценцию тканей. Этот метод эффективен, но дорог. Так, люминисцендиция достигается за счет введения 5-аминолоевулиновой кислоты, а одна доза этого препарата составляет около 20 тысяч рублей, что делает саму операцию довольно затратной.

Идея петербургских исследователей в том, чтобы люминисценция околощитовидных желез могла достигаться без введения дополнительных препаратов. Оказалось, это вполне реально, ключ в аутолюминисценции, когда ткани светятся в лучах различного спектра. Ученые изучили этот процесс и создали прибор по лазерной идентификации аутофлюоресценции околощитовидных желез.

Этот аппарат позволит хирургам во время операций видеть ткани человека подсвеченными и понимать, где проходят границы того или иного органа. Прототип прибора уже создан, в ближайший год он будет испытываться, а протестированную модель аппарата исследователи намерены представить уже в следующем году.