В центре Пскова обнаружено тайное казино 350-летней давности

Псковские археологи во время раскопок вблизи улицы Великой на территории бывшей ТЭЦ нашли следы нелегального казино второй половины XVII века.

Как уточнили в Археологическом центре Псковской области, обнаружена скамья для алькерка. Это старинная игра, родоначальница шашек. Сама игра ведется на расчерченной доске, правда, вместо шашек используются фишки двух цветов.

Правда, если сейчас алькерк интересен в основном ценителям настольных игр, то во время царствования Алексея Михайловича, за развлечение с фишками можно было в прямом смысле лишиться ушей.

В Соборном Уложении 1949 года азартные игры называют особо тяжкими преступлениями, участников и организаторов подпольных казино надлежало бить кнутом и производить им урезание ушей. Также практиковалось отрезание пальцев и даже рук. Все имущество владельцев нелегальных казино переходило в доход государства.

Тем не менее, раскопки в Псковской области показали, что азартные игры, несмотря на строгий запрет в стране существовали. Но меры предосторожности игроманы предпринимали. Если в обычных условиях в алькерк играют на столе, то здесь игровое поле расчертили на скамье, чтобы в случае облавы можно было быстро сесть на скамью.

Также в Археологическом центре Псковской области отмечают, что во время прошлогоднего сезона исследователи обнаружили несколько фишек для игры в алькерк.