В центре Пскова обнаружено тайное казино 350-летней давности

Псковские археологи во время раскопок вблизи улицы Великой на территории бывшей ТЭЦ нашли следы нелегального казино второй половины XVII века.
Как уточнили в Археологическом центре Псковской области, обнаружена скамья для алькерка. Это старинная игра, родоначальница шашек. Сама игра ведется на расчерченной доске, правда, вместо шашек используются фишки двух цветов.
Правда, если сейчас алькерк интересен в основном ценителям настольных игр, то во время царствования Алексея Михайловича, за развлечение с фишками можно было в прямом смысле лишиться ушей.
В Соборном Уложении 1949 года азартные игры называют особо тяжкими преступлениями, участников и организаторов подпольных казино надлежало бить кнутом и производить им урезание ушей. Также практиковалось отрезание пальцев и даже рук. Все имущество владельцев нелегальных казино переходило в доход государства.
Тем не менее, раскопки в Псковской области показали, что азартные игры, несмотря на строгий запрет в стране существовали. Но меры предосторожности игроманы предпринимали. Если в обычных условиях в алькерк играют на столе, то здесь игровое поле расчертили на скамье, чтобы в случае облавы можно было быстро сесть на скамью.
Также в Археологическом центре Псковской области отмечают, что во время прошлогоднего сезона исследователи обнаружили несколько фишек для игры в алькерк.
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Интереснейшая история разворачивается в раскопе на месте бывшей ТЭЦ. В слоях второй половины XVII обнаружено "подпольное казино" 😁 Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие. На фото - скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность Мельницы). В случае визита незванных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей и скрыть от чужих глаз. В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #мельница #игра #настольныеигры #алькерк #archaeology #archaeologylife #artefact #excavation #history #medieval #game #tablegame #alquerque