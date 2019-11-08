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Рубрика: Общество
Проект: Наука

В центре Пскова обнаружено тайное казино 350-летней давности

Текст: Вера Черенева
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Псковские археологи во время раскопок вблизи улицы Великой на территории бывшей ТЭЦ нашли следы нелегального казино второй половины XVII века.

Как уточнили в Археологическом центре Псковской области, обнаружена скамья для алькерка. Это старинная игра, родоначальница шашек. Сама игра ведется на расчерченной доске, правда, вместо шашек используются фишки двух цветов.

Фото: iStock
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Правда, если сейчас алькерк интересен в основном ценителям настольных игр, то во время царствования Алексея Михайловича, за развлечение с фишками можно было в прямом смысле лишиться ушей.

В Соборном Уложении 1949 года азартные игры называют особо тяжкими преступлениями, участников и организаторов подпольных казино надлежало бить кнутом и производить им урезание ушей. Также практиковалось отрезание пальцев и даже рук. Все имущество владельцев нелегальных казино переходило в доход государства.

Тем не менее, раскопки в Псковской области показали, что азартные игры, несмотря на строгий запрет в стране существовали. Но меры предосторожности игроманы предпринимали. Если в обычных условиях в алькерк играют на столе, то здесь игровое поле расчертили на скамье, чтобы в случае облавы можно было быстро сесть на скамью.

Также в Археологическом центре Псковской области отмечают, что во время прошлогоднего сезона исследователи обнаружили несколько фишек для игры в алькерк.

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Интереснейшая история разворачивается в раскопе на месте бывшей ТЭЦ. В слоях второй половины XVII обнаружено "подпольное казино" 😁 Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие. На фото - скамья, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность Мельницы). В случае визита незванных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей и скрыть от чужих глаз. В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь - еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #мельница #игра #настольныеигры #алькерк #archaeology #archaeologylife #artefact #excavation #history #medieval #game #tablegame #alquerque

Публикация от Археология Пскова (@arheologpskov)

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