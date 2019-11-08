В Калининграде на два часа сократили время продажи алкоголя

В калининградских магазинах сократят время продажи спиртных напитков. Теперь их можно будет купить только с 11 до 21 часа, ранее алкоголь в розничной торговле продавался с 10 до 22 часов.

Соответствующие изменения в закон "О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области" были приняты на очередном заседании Калининградской областной Думы 8 ноября и вступят в силу после подписания губернатором.

Эти поправки в "алкогольный" закон внес в Думу прокурор области. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, первоначально предлагался запрет на продажу алкоголя с 20 до 11 часов. Депутаты решили все же добавить покупателям и продавцам спиртного один вечерний час.

Кроме того, поддержаны предложения прокурора запретить продажу алкоголя в следующие дни: Рождество Христово - 7 января, Международный день защиты детей - 1 июня, День молодежи - 27 июня, День знаний - 1 сентября (а в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье - и в следующий за 1 сентября рабочий день), 11 сентября - Всероссийский день трезвости.