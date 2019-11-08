В Коми четыре человека погибли при пожаре

В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту пожара в Усть-Вымском районе, унесшего жизни четырех человек. ЧП произошло в ночь с 7 на 8 ноября в частном доме, расположенном в поселке Мадмас, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации ГУ МЧС России по Республике Коми, в тушении пожара, охватившего площадь в 50 квадратных метров, принимали участие шесть человек и две единицы техники. На пожарище обнаружили тела мужчины и трех женщин. Следователи классифицировали происшествие как уголовное преступление - "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии. В рамках уголовного дела пройдет несколько судебных экспертиз.