В Петербурге предложили искать наркотики в канализации местных вузов

Исследовать сточные воды в канализационных сетях петербургских высших учебных заведений на предмет обнаружения в них следов наркотических веществ - с такой инициативой выступил депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга, член комиссии по вопросам правопорядка и законности Алексей Цивилев.

Как следует из сообщения пресс-службы депутата, которое оказалось в распоряжении "РГ", это предложение было направлено в городскую антинаркотическую комиссии в Санкт-Петербурге.

По мнению Алексея Цивилева, полученные в ходе исследования данные помогут установить, в каких учебных заведениях города проблема наркопотребления стоит наиболее остро. Также эти результаты помогут адресной профилактике наркотической зависимости среди студентов и воспитанию личностей, способных успешно сопротивляться деструктивным воздействиям.

Депутат ЗАКСа также предложил собрать путем создания фандрайзингового проекта, который привлек бы граждан, неравнодушных к проблеме распространения наркотиков в молодежной среде. В адрес губернатора Санкт-Петербурга также направлена просьба о содействии к получению доступа к канализационным сетям городских вузов для забора проб.

Аналогичный зарубежный опыт применяется в течение последних лет на государственном уровне в нескольких странах, говорится в обращении депутата Цивилева. Так, на протяжении 2011-2017 годов в 120 городах 37 стран проводился соответствующий мониторинг. Не реже одного раза в неделю исследовались стоки 143 очистных станций, расположенных в Европе, Австралии, Новой Зеландии, США, Израиле, Южной Корее и других регионах, что позволило отследить динамику оборота наркотических веществ среди студентов.