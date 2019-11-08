В Петербурге захоронили летчика, погибшего при обороне Ленинграда

В Петербурге захоронили останки сержанта Александра Васильевича Илларионова, погибшего в воздушном бою при обороне Ленинграда. Это случилось 15 марта 1942 года.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, останки летчика обнаружили члены поисковых отрядов Северной столицы на Малуксинских болотах в Ленинградской области.

При солдате был медальон, именно благодаря ему и восстановили имя погибшего. Это Александр Васильевич Илларионов, 1920 года рождения, уроженец города Ростова-на-Дону, закончил Одесскую военную авиационную школу пилотов. Потом получил назначение в 27-й запасной истребительный авиационный полк, после его перевели в 159-й полк.

Родственников погибшего летчика пока не нашли.