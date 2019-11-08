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08.11.2019 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мошенник за обман туристов получил шесть лет колонии

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении мужчины, обманывавшего туристов. За совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и З статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), ему придется провести шесть лет в колонии общего режима.

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Как сообщается на официальном сайте крайсуда, поданная обвиняемым апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Из материалов дела следует, что с августа 2017 года по март 2018-го мужчина размещал в интернете ложные объявления об организации турпоездок на курорты Кубани, Крыма, а также Северного Кавказа. Осужденный просил полную предварительную оплату, а после получения денег скрывался. Таким способом мошенник обманул более 40 человек.

Установлено, что он также совершал обман во время условного наказания за аналогичное преступление.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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