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08.11.2019 12:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На российско-абхазской границе начался мандариновый сезон

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Россию из Абхазии импортировано уже более 150 тонн цитрусовых. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Фото: iStock
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Первые партии мандаринов стали ввозить в начале октября. В сутки таможенники оформляют в среднем до 10 тонн цитрусовых.

В этом сезоне наблюдается снижение роста товаропотока мандаринов из соседнего государства. В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона таможенники оформили около 300 тонн цитрусовых (в среднем - до 20 тонн мандаринов в сутки).

- Из-за того, что цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, а также в максимально короткие сроки, - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. - В 2018 году по итогам "мандаринового сезона" с октября по февраль было оформлено примерно 37 тысяч тонн цитрусовых, что стало рекордов за последние три года.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, снижение товарооборота связано с тем, что нынешний урожай мандаринов может оказаться ниже, чем в минувшие сезоны.

По словам специалистов, это, скорее всего, может быть связано с вредителями. По официальным данным, в позапрошлом году мраморный клоп уничтожил в Абхазии более 50 процентов мандаринового урожая, который составил 5,5 тысячи тонн.

На сочинских прилавках оранжевые плоды стали появляться уже с конца сентября. Цена за килограмм мандаринов сейчас в Сочи составляет около 100 рублей.

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