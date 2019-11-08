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08.11.2019 09:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здоровый образ жизни ведут 12 процентов населения страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Наибольшее число людей, которые придерживаются ЗОЖ, зафиксировано в Ингушетии, за здоровьем здесь следит практически каждый второй (48 процентов). Меньше всего внимания здоровому образу жизни уделяют жители Чукотского автономного округа - 0,4 процента.

Фото: iStock
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В лидеры по приверженности ЗОЖ также входят жители Крыма (29,2 процента), Адыгеи (28,8 процентов), Чувашии (24,7 процента), Воронежской области (24,2 процента). В аутсайдерах Тува - 1,1 процент, Ненецкий автономный округ - 2,1 процент, Хабаровский край - 2,2% процента, Забайкалье - 3,3 процента.

Показатель по Москве - 8,8 процентов, по Санкт-Петербургу - 6,8 процентов.

При составлении исследования учитывались такие факторы, как отказ от курения, минимальное употребление алкоголя: до 84 граммов спирта в неделю для женщин и до 168 граммов - для мужчин, занятия спортом два-три раза в неделю, ежедневное потребление овощей и фруктов не меньше 400 граммов и соли - до пяти граммов.

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