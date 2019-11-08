Ростовские пожарные приехали к сироте, звонившему в МЧС от одиночества

Удивительно доброй историей поделились спасатели МЧС по Ростовской области. Они приехали на вызов 12-летнего слепого сироты, который страдал от одиночества.

Мальчик по имени Максим, потерявший родителей, живет в московском интернате, в Ростове-на-Дону он гостил у бабушки. В один из дней он позвонил по телефону "01". Диспетчер Екатерина Максименко, пообщавшись с ребенком, выяснила, что он чувствует себя очень одиноко. Спасатели приняли решение навестить мальчика, чтобы оказать посильную помощь.

Неожиданные гости напугали бабушку, но сотрудники МЧС объяснили суть вопроса. К ребенку спасатели приехали с гостинцами, а также разрешили ему залезть в пожарную машину.

К сожалению, ребенок не смог увидеть оборудование, но он все потрогал руками, испытав огромный восторг, - сообщили сотрудники десятой пожарно-спасательной части.

Огнеборцы объяснили ребенку, что пользоваться телефоном экстренной помощи следует только в случае острой необходимости. Мальчик обещал пожарным слушаться бабушку и не беспокоить службы без надобности.