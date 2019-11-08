Верховного комиссара ООН призвали оценить санкции против крымчан

В рамках проходящего в Крыму V международного форума друзей Крыма народные дипломаты из более чем 20 стран приняли обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом самостоятельно проинспектировать ситуацию с правами человека на полуострове. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Авторы обращения отмечают незаконность введенных в 2014 году западными странами санкций против всего населения Крыма и связывают с этим массовые нарушения прав человека в регионе со стороны Украины и Запада. По их словам, эти санкции "лишили население полуострова доступа к теплу, электричеству, к воде и коммуникациям, ограничил вопреки существующим конвенциям свободу передвижения граждан, общения с семьями и родственниками диаспоральных сообществ Крыма". Также санкции стали преградой для сотрудничества в образовательной и других сферах и в конечном счете нарушают его права на развитие.

В связи с этим народные дипломаты призвали Бачелет провести в начале 2020 года специальное рассмотрение вопроса продления антикрымских санкций с приглашением на него крымчан, чтобы те могли "объективно высказаться о продолжающихся нарушениях прав жителей полуострова".

- Госпожа Бачелет, чтобы объективно оценить ситуацию на полуострове, а не руководствоваться тем, что написано в различных резолюциях из Киева и Вашингтона, направить сюда международную миссию: объективно настроенных представителей, а не выбрать двух-трех человек, которые напишут очередные гадости напишут про Крым, - подчеркнул Мурадов. - Нужно прежде всего озаботиться истиной и посмотреть не только на те события, которые в 2014 году произошли, но и на то, какой колоссальный рывок в развитии делает Крым, находясь в составе Российской Федерации и опираясь на ее поддержку в развитии инфраструктуры полуострова.

Вице-премьер Крыма отметил, что сегодня крайне важно донести до гражданского общества зарубежных стран правды о Крыме, чтобы их представители в свою очередь "оказывали реальное воздействие на своих политиков, и менялась политика стран, настроенных против Крыма и против России".

По словам Мурадова, обращение к верховному комиссару ООН по правам человека направят как напрямую, так и через структуры российского МИД.