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08.11.2019 13:21
Проект: В регионах

Ямалкоммунэнерго поддержал окружной конкурс "Славим человека труда"

Вчера в Салехарде на базе Ямальского многопрофильного колледжа состоялся региональный этап конкурса "Славим человека труда!" в номинации "Лучший электромонтер". Организаторами конкурса выступили Правительство ЯНАО, департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, Торгово-промышленная палата Ямала, а также АО "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО".
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

На окружное мероприятие заявили свое участие энергетики из АО "РСК ЯМАЛА", АО "Салехардэнерго", АО "ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ", АО "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО", а также студенты ГПОУ ЯНАО "Надымский профессиональный колледж" и студенты ГБПОУ ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж".

По традиции конкурс проводился в два этапа: теоретический и практический. Теоретическое задание для участников конкурса состояло из 30 вопросов и включало в себя проверку знаний действующих правил, инструкций и норм. Для студентов теоретическая часть была чуть проще - 20 вопросов о методах, приемах электромонтажных работ, последовательности операций, а также общих вопросов по электротехнике и охране труда.

Самым интересным и зрелищным стала практика работы электромонтера. Участники "оживляли" пострадавшего от действия электрического тока, выполняли задания под пристальным взором конкурсной комиссии, поясняя свои действия. Среди участников были как опытные электромонтеры со стажем порядка 30 лет, так и молодые яркие представители профессии. "Руководство сказало, что именно я буду участвовать на конкурсе. Приятно, что меня считают достойным поехать в Салехард и защищать честь своей компании", - с волнением в голосе рассказал один из участников и направился выполнять первое практическое задание по "спасению" после удара током.

Соревнования завершились за считанные минуты до начала торжественной части мероприятия. Пока комиссия подсчитывала баллы, конкурсанты за чашкой чая делились между практикой будней, трудовыми историями.  К торжественной церемонии закрытия окружного конкурса студенты режиссерского отделения Ямальского многопрофильного колледжа подготовили канцерную программу для участников и приглашенных.

"Невозможно себе представить жизнь без электроснабжения. Здорово, что есть такая профессия, и что многие ямальцы добиваются успехов в освоении этой профессии", - отметил первый заместитель директора департамента, начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Сергей Бойченко.

Победителями среди оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей признаны: электромонтер 6-го разряда филиала АО "РСК ЯМАЛА" в г. Салехард Александр Хомич, электромонтер 5-го разряда филиала АО "РСК ЯМАЛА" в г. Муравленко Михаил Бодаш и электромонтер 5-го разряда АО "ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ" Владимир Арсланов. Ярким моментом соревнований среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях стала победа студентки Ямальского многопрофильного колледжа Виктории Артеевой.

"Сегодня еще один повод от имени нашей компании засвидетельствовать благодарность организаторам этого конкурса. Для Ямалкоммунэнерго большой почет выступить стратегическим партнером в организации уже 8-го по счету конкурса. Надеюсь, что конкурс будет продолжаться и улучшаться из года в год", - подчеркнул директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев.

Победителей и призеров конкурса наградили дипломами, денежными сертификатами, кубками. Крупнейший на Ямале ресурсник подготовил для всех участников памятные подарки, а золотым призерам вручил наборы инструментов.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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