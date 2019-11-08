На Урале в детском лагере массово отравились воспитанники

В детском лагере в Ревдинском районе Свердловской области зафиксировано массовое отравление воспитанников. Следственный комитет Среднего Урала начал проверку по факту инцидента.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, симптомы ротавирусной инфекции появились у 19 детей. Врачи готовы госпитализировать пострадавших, если их состояние ухудшится. А пока лагерь, до окончания смены в котором оставалась неделя, закрыт.

"Будет установлено точное количество детей, которые пожаловались на недомогание, выясняются причины произошедшего", - передает пресс-служба СК.