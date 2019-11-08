В Екатеринбурге после драки скончалась девушка-подросток

В Екатеринбурге после драки, которая произошла пятого ноября поздно вечером в микрорайоне Уралмаш, скончалась пострадавшая девушка-подросток. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердил источник в правоохранительных структурах региона.

Конфликт, закончившийся трагедией, случился между 10 и 11 вечера во вторник на улице Машиностроителей. По данным Следственного комитета Свердловской области, дрались две компании молодых людей - в обеих было по три человека. В результате серьезную травму получила несовершеннолетняя девушка.

Следователи ищут всех участников инцидента и просят помощи граждан. Так , по информации СК, один из молодых людей был одет в вязаную шапку с надписью "Лыжня России", у одной из девушек волосы покрашены в малиновый цвет. Всех, кому что-либо известно об этих людях, просят звонить по телефонам: 8-953-609-49-55 и 8-950-635-34-30.

- Представители МВД отрабатывают различные версии случившегося, - рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - По одной из них все произошло на почве личных неприязненных отношений.