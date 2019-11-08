В Свердловской области опрокинулся бензовоз с 16 тоннами топлива

На 295 километре автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург съехал в кювет и опрокинулся бензовоз Volvo с 16 тоннами топлива, произошла утечка.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы накануне в 21:30 по местному времени.

"Спасатели подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену, чтобы предотвратить возгорание, - передает пресс-служба управления МЧС России по Свердловской области. - Для подъема бензовоза к месту аварии был отправлен автокран, а для ликвидации последствий разлива топлива - специализированная организация".

В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.