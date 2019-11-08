В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка

В городе Дегтярске Свердловской области 14-летний подросток спас девочку, провалившуюся под лёд на городском пруду. Смелого школьника представят к награде, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Днем 3 ноября 14-летний Дима Апресов и его девятилетний приятель гуляли недалеко от пруда и услышали крики о помощи, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Обернувшись, мальчишки увидели, что примерно в 15 метрах от берега, ухватившись руками за кромку льда, барахтается девочка, а рядом с ней на корточках стоит ее подруга. Приятель побежал звать на помощь взрослых, а Дима, рискуя своей жизнью, кинулся на помощь тонущей. Отправив подружку на берег, он подал руку тонущей и стал вытаскивать ее из воды. Но лед не выдержал нагрузки. И тогда юный герой уже в воде, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая с его помощью смогла выбраться на лед и доползла до берега.

Сам подросток смог вскарабкаться на лед только с третьей попытки, после чего осторожно добрался до суши.

О героическом поступке скромные мальчишки никому не рассказали. Об этой истории так никто бы и не узнал, если бы родители спасенной девочки не обратились в школу №16 с просьбой о поощрении учеников, проявивших героизм при спасении их дочери.

За самоотверженные действия по спасению ребенка Дмитрий Апресов будет представлен к награде МЧС России.