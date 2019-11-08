Рой Медведев историк, публицист, писатель

Падение Берлинской стены ознаменовало конец коммунистического господства как в ГДР в частности, так и во всей Восточной Европе в целом.

После разгрома нацистов во Второй мировой войне Великобритания, Франция, США и СССР разделили Германию на две административные единицы: Восточную Германию, названную ГДР, и Западную - ФРГ. Последняя попала под контроль европейских стран и США. А ГДР в свою очередь - под управление Советского Союза. США намеревались сделать из Западной Германии нечто вроде преграды на пути продвижения СССР и коммунизма в Европу. Советский Союз же хотел создать из ГДР образцовое социалистическое государство. Но это ему не удалось. Уровень жизни населения в ГДР был гораздо ниже, чем в ФРГ, кроме того, в Восточной Германии существовал очень жесткий, авторитарный контроль за поведением, мышлением и сознанием граждан. Немцы, конечно, были не довольны таким положением дел и начали массово уезжать из Восточной Германии в Западную. В основном мигрировала интеллигенция: учителя, врачи, ученые. Поначалу не существовало никаких границ, и люди могли спокойно переезжать из одной части Германии в другую. Но это не устраивало Хрущева, ведь число переселенцев росло и росло, и тогда он принял решение оградить Восточную Германию от Западной Берлинской стеной. После чего переезд из ГДР в ФРГ оказался невозможным. Хотя люди все равно пытались бежать, рискуя при этом своей жизнью, ведь граница охранялась солдатами. Некоторые погибали.

Берлинская стена простояла 28 лет: с 1961 по 1989 год. В ноябре 1989 года в Берлине фактически вспыхнуло восстание. Немцы с обеих сторон стены начали разрушать ее кирками и молотками. Стена пала - и Германия, наконец, объединилась.

Но 28 лет господства Советского Союза в ГДР не прошли бесследно. С падением Берлинской стены различия между двумя частями Германии никуда не делись и, надо сказать, существуют и по сей день. Ошибкой Гельмута Коля стало то, что он довольно жестко начал проводить декоммунизацию страны после ее объединения. А большая часть населения бывшей Восточной Германии принадлежала именно к коммунистической партии. Многие люди в ходе этого процесса потеряли работу, остались без средств к существованию. Естественно, это вызвало огромное недовольство, отголоски которого слышны до сих пор. До сих пор в восточной части Германии зарплаты и пенсии ниже, чем в западной. Восточные немцы даже по менталитету несколько отличаются от западных. Хотя, казалось бы, это одна нация. Когда я был в Берлине, то отдельно делал доклад в университете Западного Берлина и отдельно в университете Восточного Берлина. И сам своими глазами видел различия. И могу с уверенностью сказать, что настоящего объединения Германии так и не произошло.