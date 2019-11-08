Россияне завоевали семь золотых наград в первый день ЧМ по самбо в Корее

В южнокорейском Чхонджу в пятницу прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по самбо. В этот же день разыграли в общей сложности треть всех комплектов наград. Судя по результатам, сборная Россия взяла, что говорится, с места в карьер: в девяти дисциплинах, где были определены призеры, россияне взяли семь золотых и две бронзовые награды.

Как обычно, на крупных спортивных состязаниях журналисты обращают большое внимание на того, кто окажется первым победителем. На этот раз первой была женщина. В весовой категории до 48 килограммов 34-летняя россиянка Елена Бондарева в финале победила белорусскую спортсменку Анфису Капаеву, став четырехкратной чемпионкой мира. Также золотые медали завоевали и другие представители сборной России: Ольга Митина (весовая категория до 60 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг), Игорь Беглеров (до 52 кг), Сергей Рябов (до 90 кг), Александр Нестеров (боевое самбо, до 57 кг) и Вадим Немков (боевое самбо, до 100 кг).

Помимо золотых наград в активе россиян еще две бронзы. Они достались Михаилу Воробьеву (до 68 кг) и Байзет Хатхоху (боевое самбо, до 74 кг). В категории до 68 кг у мужчин чемпионом мира стал монгол Алтансух Довдон, а категории до 74 кг по боевому самбо сильнее всех оказался украинец Владислав Руднев. Среди призеров стоит отметить, выступающего на родине Син Чжэ Ёна - в весовой категории до 52 кг он взял бронзу.

За два остальных дня будут разыграны еще 18 комплектов наград. По словам экспертов, российская сборная начала очень прытко, уступив соперникам лишь два золото из девяти.

Несмотря на то, что для Кореи самбо не самый известный вид спорта, зрителей в пятницу было достаточно, особенно на финалах. За итоговыми поединками с трибун наблюдали и местные высокопоставленные политики, общественные деятели и бизнесмены.

Южная Корея стала первой страной в Азии, которая получила право провести у себя чемпионат мира. В соревнованиях принимают участие около полутора тысяч атлетов из 105 стран. Чемпионат мира по самбо в Чхонджу завершится 10 ноября.