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Рубрика: Общество

"Российская газета" стала лауреатом конкурса "ПРООбразование"

Текст: Мария Агранович
"Российская газета" стала лауреатом конкурса "ПРООбразование", учредителем которого выступило министерство просвещения России. Конкурс направлен на поддержку и поощрение СМИ, журналистов и проектов, которые пишут об образовании, внося свой вклад в повышение престижа профессии учителя и развитие профессиональной образовательной коммуникации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В приветственном слове министр просвещения России Ольга Васильева подчеркнула, что истории, достижения и личные победы учителей всё чаще находят живой отклик на страницах печатных изданий и в интернете.

- Людей, рассказывающих о происходящем в образовании много. Но не все могут доходчиво и понятно преподнести материал, расставить акценты, а это так необходимо в сегодняшнем мире, - отметила Васильева.

Журналист "Российской газеты" стала победителем конкурса Минстроя

Всего на конкурс поступило более 900 заявок в 10 номинациях. Участвовала вся страна - от Калининграда до Владивостока. В жюри конкурса - известные педагоги, журналисты и общественные деятели. Среди них декан журфака МГУ Елена Вартанова, академик РАО Борис Бим-Бад, космонавт Сергей Рязанский... Отдельно работало Школьное жюри, созданное совместно с Российским движением школьников.

Редакция "Российской газеты" стала лауреатом в номинации "СМИ, публикующие материалы ПРО образование, которые стоит читать, слушать или смотреть". Награду из рук замминистра просвещения Павла Зеньковича получила редактор отдела науки и образования "РГ" Наталия Ячменникова. Финалистами в этой же номинации стали наши коллеги - старейшее педагогическое издание "Учительская газета" и относительно новый журнал EdExpert.
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Еще один первый приз также "ушёл" в редакцию "РГ". Старший корреспондент отдела науки и образования Ксения Колесникова получила диплом лауреата в номинации "Статьи ПРО Образование, которые стоит прочитать". Награду Ксении присудили за статью "Классная буква закона. Ученик и учитель: у кого больше прав?" и другие публикации, связанные с темой образования.

По словам организаторов конкурса, за нашу Ксюшу эксперты жюри высказывались настолько активно, что она попала сразу в две номинации. Второй диплом - финалиста - Ксения получила в номинации "Журналисты, создающие материалы ПРО Образование, которым стоит доверять".

То, что все награды пришли точно по адресу, подтверждает тот факт, что на награждении Ксения, увы, присутствовать не смогла: сейчас она вместе с министром Ольгой Васильевой находится в Белгородской области на Всероссийском съезде сельских учителей.

Общество Образование Общество СМИ и соцсети "Российская газета"
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