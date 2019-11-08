Новости

На "Сезонах Станиславского" показали "Книгу Иова" Эймунтаса Някрошюса 18:25
"Спартак" подписал договор о сотрудничестве с немецким "Эрцгебирге" 18:11
РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений 18:05
Toyota показала на тизерах еще один кроссовер 18:02
В Кемерове арестован подозреваемый в покушении на адвоката 18:02
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 17:54
Аэропорт Внуково официально получил имя Туполева 17:44
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог 17:31
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке 17:29
В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка 17:27
Аэропорт Архангельск вошел в число самых пунктуальных в мире 17:27
Суд арестовал министра строительства Ставропольского края 17:26
В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать 17:25
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей 17:22
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет 17:13
НАМИ зарегистрировал торговый знак для аксессуаров Aurus 17:02
В Петербурге предложили искать наркотики в канализации местных вузов 16:53
В Минздраве не согласились с прогнозом о смертности миллениалов 16:50
Путин одобрил проект соглашения стран СНГ по разминированию 16:38
В Москве спасли мужчину, у которого случился приступ в ресторане 16:29
СМИ: США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине 16:20
Черкалин объяснил хранение 50 млн долларов служебной необходимостью 16:19
Появилось видео спасения людей из зоны подтопления под Костромой 16:18
В Москве осудили членов ярославской ячейки "ИГ" 16:17
В Чечню с официальным визитом приедет наследный принц Бахрейна 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 18:05
Рубрика: Общество

РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений

Текст: Елена Новоселова

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом, заявил замглавы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Митрополит Иоанн (Реннето): К воссоединению с РПЦ пришли около 60 приходов

Представитель РПЦ сообщил, что церковь очень опечалена тем, что патриарх Феодор решил признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.

"Это делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", - цитирует протоиерея РИА Новости.

До этого СМИ сообщили, что Александрийский патриарх упомянул за литургией имя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей, что значит признание ПЦУ.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог
В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке
Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"