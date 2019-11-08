РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом, заявил замглавы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Представитель РПЦ сообщил, что церковь очень опечалена тем, что патриарх Феодор решил признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.

"Это делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви", - цитирует протоиерея РИА Новости.

До этого СМИ сообщили, что Александрийский патриарх упомянул за литургией имя Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей, что значит признание ПЦУ.