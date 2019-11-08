Сбербанк объявил о снижении с 8 ноября ставок по ипотечным кредитам в новостройках в своей программе субсидирования с застройщиками.

Скидка на процентные ставки по ипотеке сроком до 7 лет увеличена на 0,2 процентного пункта до 2,2 процента, а для кредитов сроком от 12 до 30 лет составит 1 п.п.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента.

При оформлении ипотечного кредита сроком на 7-12 лет по программе субсидирования с застройщиками доступна скидка 1,5 п.п. на ставку по ипотеке.

Как отмечается, скидки необходимы, чтобы сделать ипотеку одинаково выгодной как для покупателей, так и для застройщиков.

В конце октября Сбербанк объявил, что собирается снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Предложение банка позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя, а последний получит эту скидку в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

"Сбербанк трансформирует процесс ипотеки, делая его выгодным для всех участников рынка недвижимости", - отметил директор дивизиона "ДомКлик"Николай Васев.