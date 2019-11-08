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08.11.2019 12:09
Рубрика: Экономика

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Текст: Екатерина Ясакова

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", сообщается на сайте банка.

Презентация суперкомпьютера прошла на международной конференции AI Journey, посвященной развитию и использованию искусственного интеллекта.

Фото: Pixabay
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Компьютер носит имя первого клиента Сберкассы Николая Кристофари и будет в ускоренном режиме разрабатывать сервисы, основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Параллельно ИИ будет обучаться. "Кристофари" во много раз превосходит обычный компьютер по всем параметрам.

Сначала компьютер протестируют в самом банке, затем задействуют для создания и развития внутренних сервисов экосистемы, а с 12 декабря он станет доступен сторонним компаниям, которые работают с ИИ.

Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, например, обработка естественного языка, компьютерное зрение, автоматизированное принятие решений, оценка и управления рисками, выявление мошенничества, предиктивная аналитика, создание голосовых помощников и чат-ботов.

Суперкомпьютер может использоваться для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия, медицина и другие.

"У бизнеса, государства, научных организаций есть потребность в высокопроизводительных вычислительных мощностях суперкомпьютера для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Облако делает их доступными компаниям вне зависимости от их размера - даже небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные вычислительные мощности, и для этого не требуется создавать или наращивать собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов", - рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.

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