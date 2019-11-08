Сбербанк устранил сбой в работе своих сервисов

Специалисты Сбербанка устранили неполадки в работе онлайн-программ и банкоматов.

"Все системы банка работают в штатном режиме", - рассказали ТАСС в кредитной организации.

Также там принесли извинения клиентам за временные неудобства.

В пятницу некоторые клиенты банка начали испытывать трудности при проведении операций со вкладами в приложении и банкоматах.

По данным сервиса Downdetector.ru, который собирает информацию о сбоях в крупнейших электронных сервисах Рунета, сбои были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.