В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой

На портале Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, появилось сообщение о сбоях в работе сервиса "Сбербанк онлайн".

Неполадки в работе сервиса стали наблюдаться примерно с 16 часов. Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей сообщили, что не могут войти в систему. По информации портала, сбои зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.

В настоящий момент "Сбербанк онлайн" работает в обычном режиме. Корреспондент "РГ" смог войти в него без проблем.