Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.

Во втором виде четвертого этапа Гран-при, который проходит в китайском городе Чунцин, сильнейших в короткой программе определяли женщины. На этот раз Россию представляли победительница первого этапа соревнований Анна Щербакова, Елизафета Туктамышева и Софья Самодурова.

Лучше всех свою программу исполнила Щербакова. Она сделала все элементы и получила от судей рекордные для себя 73,51 балла. Второй результат показала японка Сатоко Мияхара - 68,91 балла, третьей стала американка Эмбер Гленн - 67,69.

Туктамышева откатала программу не идеально и упала при исполнении тройного акселя. В итоге у нее промежуточное четвертое место - 65,57 балла. Самодурова заняла пятое место - 63,99 балла.

В субботу спортсменки выполнят произвольную программу, по результатам которой определятся победительница и призеры турнира.