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08.11.2019 13:13
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов лидируют на этапе Гран-при в Китае

Текст: Максим Домчев
В китайском Чунцине стартовал четвертый в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед вышли танцевальные дуэты, которые выявили сильнейших в ритм-танце. Синицина и Кацалапов свою программу откатали уверенно, и судьи это оценили. Они оценили прокат в 85,39 балла. Российская пара пока лидирует.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Второй результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс - 80,34 бала, третий - канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен - 78,41).

Фото: REUTERS/EMMANUEL FOUDROT
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Две другие пары из России выступили не слишком успешно. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали шестыми - 69,19, а Софья Евдокимова и Егор Базин - седьмыми. Они набрали 64,07 балла.

"Прокат получился довольно чистым, но мы знаем наши шероховатости и ошибки, над которыми мы будем работать к следующим соревнованиям", - приводит слова Синициной ТАСС.

"Мы только что посмотрели наши уровни за элементы, конечно, нужно увеличивать техническую оценку, - сказал Кацалапов. - Но мы и сами знаем, что сегодня получилось не все именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно. Мы все равно старались донести наш номер, и даже если есть какие-то огрехи, мы пытались с настроением докатать его до конца и подарить счастье и болельщикам, и судьям. Но техническую оценку мы будем увеличивать, это только начало сезона".

Победитель определится в субботу в произвольном танце.

Спорт Фигурное катание
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