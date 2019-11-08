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08.11.2019 12:36
Рубрика: Общество

Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков

Текст: Максим Домчев
Фото: instagram.com/fcsm_official Фото: instagram.com/fcsm_official
Фото: instagram.com/fcsm_official

На 87-м году жизни скончался чемпион Европы-1960 Анатолий Крутиков, сообщает официальный сайт РФС. Большую часть своей жизни он посвятил московскому "Спартаку".

Анатолий Крутиков - известный в прошлом футболист, тренер, заслуженный мастер спорта. Почти всю карьеру он провел выступая за московский "Спартак" - с 1959-го по 1968 годы. Он чаще всего действовал на позиции крайнего защитника.

В 1960 году на чемпионат Европы в состав сборной СССР были вызваны три игрока "Спартака" - Игорь Нетто, Анатолий Масленкин и Анатолий Крутиков. Советская команда тогда выиграла первый в истории чемпионат Европы, а Крутиков принял участие, в том числе и в победном финале.

В составе "Спартака" он провел 295 матчей и забил 11 мячей. В 1962-м году завоевал титул чемпиона СССР, в 1963-м и 1965-м завоевывал Кубок СССР. После завершения карьеры работал тренером. В 1976-м году возглавлял "Спартак", который в том сезоне впервые в истории вылетел в первую лигу.

Общество Утраты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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