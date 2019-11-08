Скончался чемпион Европы 1960 года по футболу Анатолий Крутиков

На 87-м году жизни скончался чемпион Европы-1960 Анатолий Крутиков, сообщает официальный сайт РФС. Большую часть своей жизни он посвятил московскому "Спартаку".

Анатолий Крутиков - известный в прошлом футболист, тренер, заслуженный мастер спорта. Почти всю карьеру он провел выступая за московский "Спартак" - с 1959-го по 1968 годы. Он чаще всего действовал на позиции крайнего защитника.

В 1960 году на чемпионат Европы в состав сборной СССР были вызваны три игрока "Спартака" - Игорь Нетто, Анатолий Масленкин и Анатолий Крутиков. Советская команда тогда выиграла первый в истории чемпионат Европы, а Крутиков принял участие, в том числе и в победном финале.

В составе "Спартака" он провел 295 матчей и забил 11 мячей. В 1962-м году завоевал титул чемпиона СССР, в 1963-м и 1965-м завоевывал Кубок СССР. После завершения карьеры работал тренером. В 1976-м году возглавлял "Спартак", который в том сезоне впервые в истории вылетел в первую лигу.