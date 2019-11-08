СМИ: США и КНР готовы отменить ряд пошлин

Вашингтон и Пекин договорились о том, что первым шагом на пути разрешения торгового конфликта между ними должна стать отмена недавно введенных взаимных пошлин. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным издания, окончательного решения по этому вопросу пока нет. Если же все разрешится успешно, то Вашингтон впервые пойдет навстречу Пекину. На данный момент действуют американские пошлины на китайские товары в размере 360 миллиардов долларов, и администрация президента Дональда Трампа не раз заявляла о намерении ужесточить меры.

Напомним, что отношения США и Китая ухудшились в 2018 году после того, как Вашингтон начал повышать таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров. Пекин ответил зеркальными мерами и ввел пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов.