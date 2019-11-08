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08.11.2019 08:45
Рубрика: В мире

СМИ: США и КНР готовы отменить ряд пошлин

Текст: Диана Ковалева

Вашингтон и Пекин договорились о том, что первым шагом на пути разрешения торгового конфликта между ними должна стать отмена недавно введенных взаимных пошлин. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Фото: iStock
США обложили пошлинами европейские товары

По данным издания, окончательного решения по этому вопросу пока нет. Если же все разрешится успешно, то Вашингтон впервые пойдет навстречу Пекину. На данный момент действуют американские пошлины на китайские товары в размере 360 миллиардов долларов, и администрация президента Дональда Трампа не раз заявляла о намерении ужесточить меры.

Напомним, что отношения США и Китая ухудшились в 2018 году после того, как Вашингтон начал повышать таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров. Пекин ответил зеркальными мерами и ввел пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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