СМИ: США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине

Вашингтон может ликвидировать должность специального представителя США по Украине, которую ранее занимал ушедший недавно в отставку Курт Волкер. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.

"Этот шаг оставит Киев без кого-либо определенного, кто прикрывал бы его спину в мирных переговорах с Путиным", - пишет журнал.

По данным издания, все полномочия, которые предписывает должность спецпредставителя по Украине, перейдут другим чиновникам Госдепартамента, работающим на украинском направлении американской политики. По мнению бывших и действующих чиновников США, должность скорее всего отменят по двум причинам. Во-первых, потому что трудно будет найти кого-то подходящего на эту роль. А во-вторых, потому что работа на этом посту стала довольно "опасной" ввиду разворачивающегося сегодня в США дела об импичменте. Ведь именно из-за этого карьеры многих политиков, которые были хоть как-то причастны к работе спецпредставителя по Украине, сегодня оказались просто уничтожены, отмечает издание.

"Никто в здравом уме не захочет на это место", - рассказал журналу один из бывших чиновников, - "это явно проблема, когда весь мир будет пристально следить за вами. И к тому же, есть руководство Государственного департамента, которое продемонстрировало свое нежелание защищать своих людей даже самыми простыми способами".