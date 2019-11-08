Социологи выяснили, где в ЕС живут самые счастливые люди

Количество счастливых людей в Европейском союзе выросло на два процентных пункта. Об этом сообщает Евростат.

Доля европейских граждан, которые ответили положительно на вопрос о том, чувствовали ли они себя счастливыми в последние четыре недели, в 2018 году составила 62 процента. При том, счастливы на протяжении всего обозначенного периода оказались 14 процентов респондентов старше 16 лет, 48 процентов были счастливы почти все это время. Иногда счастливыми себя ощущали восемь процентов, и только два - совсем несчастливыми. Так, общая доля счастливых оказалась на два процентных пункта больше, чем в 2013 году.

При этом наиболее счастливыми (76 процентов) назвали себя граждане Австрии, Нидерландов и Финляндии. Чуть меньше счастливых (74 процента) в Люксембурге, Испании (72 процента) и Дании (70 процента). А вот несчастливых оказалось больше всего в Литве (45 процентов), Хорватии (42 процента), Болгарии (35 процентов) и Латвии (31 процент).