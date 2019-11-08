"Спартак" подписал договор о сотрудничестве с немецким "Эрцгебирге"

Московский "Спартак" меморандум о сотрудничестве с немецким клубом "Эрцгебирге", выступающим во второй бундеслиге.

Согласно условиям договора, московский клуб сможет отдавать "Эрцгебирге" в аренду своих молодых футболистов или тех, кто по разным причинам не проходит в состав. Помимо этого, клубы смогут обмениваться накопленным опытом в подготовке игроков, организации тренировочного процесса. Еще одним пунктом значится проведение товарищеских матчей во время подготовки к сезону и во время перерывов.

Также клубы будут делиться опытом в коммерческой деятельности, развитии и продвижении брендов.

"Эрцгебирге" выступает во второй бундеслиге. В нынешнем сезоне в турнире сыграны 12 туров, клуб из саксонского города Ауэ располагается на четвертой позиции. Немаловажно, что в 2017 году эту команду тренировал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.