Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Георгий Панин 
07:00 08.11.2019

Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

Законодательство в сфере ЖКХ не предусматривает "списания долгов" по желанию собственника или квартиросъемщика. Задолженность субъекта всегда находится на балансе какой-нибудь управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации (РСО).
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В свою очередь их деятельность регулируется многими нормативными актами, в том числе и Налоговым кодексом РФ. А статья 59 НК РФ четко указывает, что задолженность списывается в исключительных случаях. О них "Российской газете" напомнил адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.

Уход от долгов через банкротство

Гражданин (либо его кредитор) может подать заявление о признании себя банкротом в арбитраж, когда его общая задолженность составляет более 500 тысяч рублей, а доходы не позволяют вовремя и полностью оплачивать долги (либо совершать текущие платежи) в течение трех месяцев с момента, когда они должны быть оплачены. Об этом говорится в Ст.213.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127 - ФЗ от 26.10.2002 года.

Фото: iStock
В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Понятно, что задолженность по ЖКХ свыше 500 тысяч рублей встречается крайне редко. Поэтому закон под этой суммой понимает самые разные долги. Как правило, это задолженность перед банками и микрофинансовой организацией. Но так как законодатель не делит ее по видам, то в ходе банкротства списываются не только долги перед банками, МФО и другими кредиторами, но также задолженность и за услуги ЖКХ.

И если после реализации имущества собственника и завершения банкротства все-таки останутся какие-то долги перед кредиторами (в том числе и по ЖКХ), то они считаются погашенными и списывается с баланса УК (ТСЖ, РСО).

Заявление о банкротстве подается в арбитражный суд по месту регистрации гражданина. Форму заявления можно скачать на сайте арбитражного суда или в интернете. К нему прикладываются документы, подтверждающие факт возникновения задолженности, список кредиторов, кому задолжал заявитель, опись имущества гражданина, копии документов, подтверждающих право собственности и так далее.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Гражданам-банкротам спишут долги по штрафам ГАИ

Но здесь следует уточнить, что само по себе банкротство физлица в результате задолженности по ЖКХ невозможно. Либо оно так редко, что я его никогда не встречал. Задолженность за оплату коммунальных услуг всегда "списывается" в ходе банкротства гражданина "в довесок" к другим долгам. Поэтому нормальный, обычный человек никогда не пойдет "банкротиться" исключительно по коммунальным платежам.

Важно: Если вы решили "банкротиться" либо на вас подал заявление о банкротстве сторонний кредитор, то не забудьте указать в списке ваших кредиторов УК, ТСЖ или РСО. Если, конечно, у вас есть еще и задолженность за коммунальные услуги. И помните, что начало процедуры банкротства не освобождает от текущих платежей по услугам за ЖКХ.

Время спишет…

Частично списать долги по ЖКХ благодаря заявлению о пропуске УК (РСО) срока исковой давности. Он составляет три года.

И если субъект не платил, допустим 5 или 6 лет, и управляющая компания пытается взыскать долги за все эти годы, то собственник помещения (квартиросъемщик) вправе заявить в суде о пропуске истцом срока исковой давности.

Правительство не поддержало проект о единой квитанции на коммуналку

Это можно сделать в письменном виде или устно в ходе заседания. В итоге суд взыщет долги максимум за последние три года и откажет во взыскании за более поздние периоды. Если, конечно, должник ранее сам не признал эту задолженность.

Кстати, многие УК и РСО в последнее время направляют иски и судебные приказы о взыскании коммунальных долгов только за последние три года. То есть они сами признают более поздние долги нереальными для взыскания и списывают их.

Уйти от долгов, отказавшись от всего

Списание задолженности по ЖКХ возможно, если пристав вынесет постановление об окончании исполнительного производства. Об этом говорится в Ст.46 Федерального закона "Об исполнительном производстве" № 229 - ФЗ от 02.10.2007 года.

Фото: РИА Новости
Что делать, если в квитанции счет на 49 тысяч рублей за горячую воду

Например, суд взыскал долги, пристав возбудил исполнительное производство, но ничего не смог взыскать, так как должник не получает пенсию, нигде не работает, не имеет имущества, доходов и так далее.

Понятно, что этот вариант ухода от долгов актуален в основном для "бомжей", алкоголиков, наркоманов и других асоциальных элементов.

Списание долгов после смерти

Смерть списывает все долги по ЖКХ, "висящие" на домовладельце или квартиросъемщике. Родственники умершего должны направить копию свидетельства о смерти должника в УК (или в РСО, если заключен прямой договор).

В случае, если УК, не зная о смерти должника, подаст заявление в суд о взыскании с него денежных средств, то суд, получив соответствующую информацию, вынесет Определение о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика. И управляющая компания спишет долги.

Сейчас читают

Ипотека
07.11.2019

Жителям аварийных домов собираются выдавать льготную ипотеку

Жителям аварийных домов собираются выдавать льготную ипотеку

В России планируют ввести дополнительные меры господдержки для жителей аварийных домов. В частности, предлагается установить особый порядок определения возмещения за изымаемое жилье и предоставить субсидированную льготную ипотеку

Жилая недвижимость
07.11.2019

Ветхие дома будут ремонтировать за счет жильцов

Ветхие дома будут ремонтировать за счет жильцов

Изношенные более, чем на 70 процентов, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой. Предложение обсудят сегодня в Госдуме

Ипотека
06.11.2019

Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%

Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%

Ставка по ипотеке в перспективе нескольких лет может снизиться до 7-8% при условии низкой инфляции и отсутствия дополнительных рисков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на "правительственном часе" в Совете Федерации