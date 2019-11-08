Стал известен диагноз Игоря Верника

Причиной обращения к медикам 56-летнего советского, российского актера и шоумена Игоря Верника стало обострение остеохондроза.

Об этом каналу 360 сообщил брат артиста, телеведущий Вадим Верник.

Уточнив, что актера прямо из МХТ имени Чехова повезли в Боткинскую больницу, где "сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой".

Поскольку оснований для госпитализации артиста не обнаружилось.

В МХТ имени Чехова сообщили, что теперь отмененный спектакль с участием Игоря Верника переносится на 31 января 2020 года.