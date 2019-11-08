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Стал известен диагноз Игоря Верника

Новости
    08.11.2019, 22:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Причиной обращения к медикам 56-летнего советского, российского актера и шоумена Игоря Верника стало обострение остеохондроза.

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
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Об этом каналу 360 сообщил брат артиста, телеведущий Вадим Верник.

Уточнив, что актера прямо из МХТ имени Чехова повезли в Боткинскую больницу, где "сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой".

Поскольку оснований для госпитализации артиста не обнаружилось.

В МХТ имени Чехова сообщили, что теперь отмененный спектакль с участием Игоря Верника переносится на 31 января 2020 года.

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