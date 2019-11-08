Стало известно, как употребление кофе влияет на риск появления рака

У людей, которые регулярно пьют кофе, примерно на 50 процентов снижается риск развития наиболее распространенного типа рака печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

К такому выводу пришли ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия), сообщается на сайте вуза.

Они проанализировали данные британского биобанка о состоянии здоровья почти 472 тысяч человек на протяжении семи с половиной лет. За это время свыше 3,5 тысячи человек заболели раком пищеварительной системы, 88 случаев пришлось на ГЦК.

По словам авторов исследования, положительное влияние кофе на риск развития смертельного заболевания фиксировалось после учета многих сторонних факторов. К примеру, среди любителей бодрящего напитка оказалось больше мужчин в возрасте. Они были более склонны к курению, употреблению алкоголя, имели высокий уровень холестерина. Вместе с тем хроническими заболеваниями, такими как диабет, цирроз печени, они страдали редко.

Также ученые пришли к выводу, что в данном контексте не важно, какой кофе вы предпочитаете - растворимый или молотый. Как именно напиток снижает риск развития рака, до конца пока не ясно. Видимо, все дело в содержащихся в нем антиоксидантах, полагают исследователи. В то же время они не советуют переоценивать целебные свойства кофе: гораздо сильнее риск развития онкологии снизят отказ от курения, сокращение потребления алкоголя или снижение веса.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в British Journal of Cancer.