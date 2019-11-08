Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
17:33 08.11.2019

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Тарифы на вывоз мусора будут снижаться за счет новых методов расчета предпринимательской прибыли. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство напоминает, что правительством принято постановление, разработанное ФАС, которое стало логичным продолжением деятельности ведомства по снижению тарифной нагрузки, в том числе по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70 процентов

Сокращение тарифа на вывоз мусора должно произойти за счет того, что теперь предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Также уточнены подходы по исчислению амортизации основных средств и нематериальных активов регулируемой организации при установлении тарифов. При тарифном регулировании размер амортизации будет определяться исходя из максимальных сроков полезного использования основных средств (по аналогии со сферой регулирования электроэнергетики).

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Почему "мусорная реформа" начинается с контейнерной площадки

"Постановление правительства РФ позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время", - отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

В ФАС напоминают, что ранее в ряде регионов были снижены тарифы на услуги ЖКХ. Например, ФАС России отменила повышение тарифов в сфере тепло- и водоснабжения для граждан нескольких поселений Омской области.

Сейчас читают

Недвижимость
14:52

Мутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства

Мутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тысячи строящихся домов находятся на стадии банкротства, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он призвал регионы принимать решения по достройке проблемных объектов

Жилая недвижимость
12:14

Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию

Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию

В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома. Чиновники не смогут пользоваться уловкой - не регистрировать земельный участок под многоэтажкой, чтобы сократить сумму возмещения гражданам

ЖКХ
07:00

Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

У многих россиян есть долги за услуги ЖКХ. Законодательство не предусматривает списания таких долгов по желанию собственника, но есть и исключительные случаи. Например, банкротство или смерть