Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Тарифы на вывоз мусора будут снижаться за счет новых методов расчета предпринимательской прибыли. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство напоминает, что правительством принято постановление, разработанное ФАС, которое стало логичным продолжением деятельности ведомства по снижению тарифной нагрузки, в том числе по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Сокращение тарифа на вывоз мусора должно произойти за счет того, что теперь предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Также уточнены подходы по исчислению амортизации основных средств и нематериальных активов регулируемой организации при установлении тарифов. При тарифном регулировании размер амортизации будет определяться исходя из максимальных сроков полезного использования основных средств (по аналогии со сферой регулирования электроэнергетики).

"Постановление правительства РФ позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время", - отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

В ФАС напоминают, что ранее в ряде регионов были снижены тарифы на услуги ЖКХ. Например, ФАС России отменила повышение тарифов в сфере тепло- и водоснабжения для граждан нескольких поселений Омской области.