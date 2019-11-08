Толстой: Россия проигрывает информационную войну за правду об СССР

Наша страна проигрывает информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза. И сегодня как никогда важно жестко реагировать на попытки переписать историю. Об этом заявил зампред Госдумы Петр Толстой на Международной молодежной конференции.

В конференции, которая проходит в стенах нижней палаты, принимают участие делегаты более чем из 20 стран. Тема - "Вторая мировая война: правда во имя мира".

Перед молодежью выступили депутаты Госдумы. Как заявил Петр Толстой, память о подвигах и жертвах участников войны оскорбляется. Все страны Восточной Европы внушают молодежи мысль о том, что Россия не освобождала эти страны от фашизма, а завоевала их.

- В Европе демонтируются памятники советским воинам-освободителям, а молодое поколение европейцев вообще не будет знать историю Второй мировой войны, - опасается Толстой.

Такие действия он оценил как "информационную войну в ее острой фазе", цель которой - завладеть умами молодежи.

- Белое заменяется черным и наоборот, происходит подмена понятий и подлог исторических фактов, - добавил Толстой, - оправдываются кровавые преступления, восхваляются палачи и линчуются герои.

И в течение последних 35 лет Россия эту информационную войну, связанную с историческим наследием Советского Союза, к сожалению, проигрывает.

- Мы, граждане великой страны, победившей во Второй мировой войне, должны понять, в чем наша ответственность перед предками и будущими поколениями, - подчеркнул парламентарий. - К происходящему нельзя относиться терпимо.

О том, что необходимо сохранить историческую память, говорили и другие политики. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что забвение ведет к потере самостоятельности государств. Ведь, "чтобы захватить страну, надо убить память и разрушить историческое наследие".

- Ресурсы в мире ограничены - поэтому нашу страну никогда не оставят в покое, - отметил Зюганов. - И, чтобы защитить ее, необходимо знать свою историю.

Глава Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил возможные меры для защиты исторической памяти - по его словам, необходимо рассекретить ряд архивов и вернуть исторические названия и даты.

Ранее тему защиты исторической памяти поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в МГИМО на Международной российско-словацкой научной конференции. Он подчеркнул, что надругательство над могилами погибших во Вторую мировую войну солдат и попытки искажения истории говорят о глубоком кризисе в умах ряда европейских политиков. Однако здравомыслящих политиков становится все больше, уверен глава нижней палаты.