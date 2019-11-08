Трамп рассматривает возможность визита в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп хотел бы побывать в Москве на параде, посвященном Дню Победы. Об этом заявил сам глава Белого дома, передает ТАСС.

Однако он допустил, что, возможно, не сможет присутствовать на праздновании из-за грядущей предвыборной кампании в США.

Напомним, что ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер пригласил своего американского коллегу в Москву на 9 мая во время саммита в Осаке. По словам Ушакова, глава Белого дома отреагировал на приглашение "позитивно".