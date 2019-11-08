Три дня: Как прошел визит Эмманюэля Макрона и его супруги в Китай

В разговоре об эффекте ярмарки, принесшей Китаю и миру позитивные изменения, Макрон рассказал о своем видении таких понятий, как открытость, глобализация и дружба. Китайский и французский лидеры с супругами прогулялись также по парку "Юйюань". Ему уже 400 лет, он был очевидцем невероятных изменений Шанхая. Утром он наполняется вкусным ароматом поданного завтрака, а вечером там устраиваются представления театра теней.

В первой половине следующего дня Макрон и Си Цзинпин присутствовали на церемонии открытия международной выставки и посетили ее павильоны. Затем Пэн Лиюань пригласила Бриджит Макрон посетить одну из средних школ Шанхая. Общаясь с учениками школы при Шанхайском университете иностранных языков, Бриджит Макрон вспоминала профессию своего прошлого - когда-то она была учителем.

В классе рукоделия в десятках поделок она разглядела панду из теста и сказала: "Смотри, это "Юаньмэн" (реализация мечты)". Юаньмэн - имя панды, которая сейчас живет во Франции с разрешения Китая. На уроке французского ребята перечислили китайские и французские лакомства.

На третий день в Пекине Эммануюль Макрон продолжил государственные дела, а его жена посетила "Запретный город". Супруги Макрон любят китайскую культуру, а китайские реставраторы питают глубокие чувства к собору Парижской Богоматери. Они приглашены во Францию для участия в ремонте пострадавшего в огне храма.