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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Три дня: Как прошел визит Эмманюэля Макрона и его супруги в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон, уже бывавший в Пекине и Сиане, на этот раз приехал 5 ноября с супругой в Шанхай, где проходила вторая Китайская международная импортная выставка. Вечер Эммануэль и Бриджит Макрон вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань провели в ресторане "Хэпин" под музыку джазового оркестра с большой историей, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В разговоре об эффекте ярмарки, принесшей Китаю и миру позитивные изменения, Макрон рассказал о своем видении таких понятий, как открытость, глобализация и дружба. Китайский и французский лидеры с супругами прогулялись также по парку "Юйюань". Ему уже 400 лет, он был очевидцем невероятных изменений Шанхая. Утром он наполняется вкусным ароматом поданного завтрака, а вечером там устраиваются представления театра теней.

В первой половине следующего дня Макрон и Си Цзинпин присутствовали на церемонии открытия международной выставки и посетили ее павильоны. Затем Пэн Лиюань пригласила Бриджит Макрон посетить одну из средних школ Шанхая. Общаясь с учениками школы при Шанхайском университете иностранных языков, Бриджит Макрон вспоминала профессию своего прошлого - когда-то она была учителем.

В классе рукоделия в десятках поделок она разглядела панду из теста и сказала: "Смотри, это "Юаньмэн" (реализация мечты)". Юаньмэн - имя панды, которая сейчас живет во Франции с разрешения Китая. На уроке французского ребята перечислили китайские и французские лакомства.

На третий день в Пекине Эммануюль Макрон продолжил государственные дела, а его жена посетила "Запретный город". Супруги Макрон любят китайскую культуру, а китайские реставраторы питают глубокие чувства к собору Парижской Богоматери. Они приглашены во Францию для участия в ремонте пострадавшего в огне храма.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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