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Рубрика: Общество

В Тунисе найдены надписи с описанием древней цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Mustis Archaeological Project Фото: Mustis Archaeological Project
Фото: Mustis Archaeological Project

Польские археологи, работающие в Тунисе на раскопках некогда мощного и процветающего, но таинственного исчезнувшего города Мустис, расшифровали более 100 надписей, рассказывающих захватывающую историю его эволюции.

Об открытии рассказывает The First News. Его совершили члены исследовательского проекта Mustis Archaeological Project - археологи из Университета Варшавы.

Фото: iStock
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Они проводят раскопки в древнем городе Мустис, который, предположительно, пришел к своему краху в XII веке нашей эры. Исследователи не знают точной даты его основания. Однако в ходе раскопок на стенах и могильных плитах было найдено более 500 латинских надписей, которые позволили узнать о римском периоде этого города.

На данный момент расшифровано около 130 текстов. В них дается довольно подробное описание важных для горожан событий, например, говорится о строительстве храмов и других общественных зданий.

Известно, что Мустис был основан нумидийцами. Эти племена создали мощное Древнее царство в Северной Африке на территории современного Алжира и Туниса. Во II веке до нашей эры город был завоеван римлянами. Уже тогда это был настоящий мегаполис, площадь которого вместе с пригородами превышала 34 га.

Римляне основали там свою колонию, в которой первыми поселились ветераны из легионов знаменитого полководца Гая Мария. Нумидийский мегаполис превратился в типичную римскую метрополию, наполненную многочисленными общественными сооружениями.

Здесь были величественные храмы, посвященные Плутону, Аполлону и Церере, триумфальные арки, термы и роскошные виллы, построенные для самых выдающихся граждан. Позже появилась и раннесредневековая христианская базилика. Руины всех этих зданий сохранились достаточно хорошо.

Фото: David Tanecek / Zdroj / CTK
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Метрополия стала центром римской провинции, носившей название Africa Proconsularis. Она охватывала территорию современного Туниса и частично Ливию. Этот регион был густо населен. Он играл важную роль, так как находился на крупном торговом пути, идущем из Карфагена.

Кроме того, почвы здесь были плодородными. Судя по текстам, здесь успешно выращивали зерно, оливу и виноград. Торговля этими товарами процветала с I по III век нашей эры и быстро обогатила местное население.

Упадок начался в V-VI веках, когда Мустис подвергся вторжению вандалов. Эти племена правили городом более столетия. Что случилось потом - пока загадка.

Точная причина краха мощного города, бывшего одним из крупных центров сначала нумидийской, а затем и римской цивилизаций, не установлена. Последние раскопанные объекты относятся к XII веку. Латинские надписи помогли лишь приоткрыть завесу этой тайны.

Они также позволили установить, что поселенцы из Италии не стали разрушать город и возводили свои сооружения рядом с уже существующими зданиями. Это привело к смешению культур, но римская культура была доминирующей.

"Даже римские развалины выглядят слишком эффектно на фоне бедных нумидийских домов, - говорит глава исследовательской миссии профессор Томаш Валишевский. - Но мы, возможно, ошибаемся, и новые исследования покажут, что нумидийская культура доримской Африки была намного богаче, черпая вдохновение из окружавшего ее пунического и греческого мира".

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